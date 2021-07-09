بدء تطبيق أشد إجراءات التباعد الاجتماعي في منطقة العاصمة سيول

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بدأت السلطات الكورية الجنوبية في تطبيق أشد إجراءات التباعد الاجتماعي من المستوى الرابع في منطقة العاصمة الكبرى، اليوم الاثنين، في مواجهة الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا.وسوف تكون مدينة سيول ومقاطعة "كيونغ كي" القريبة منها، ومدينة إنتشون تحت المستوى الرابع في مخطط التباعد المكون من أربعة مستويات، خلال الأسبوعين القادمين حتى يوم 25 يوليو. وسوف يُسمح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى أربعة أشخاص فقط حتى الساعة 6 مساء، وبعد ذلك يُسمح لشخصين فقط، مع عدم منح أي إعفاءات حتى لتجمعات أفراد الأسرة المباشرين.كما تُحظر الأحداث العامة والمظاهرات في منطقة العاصمة، بينما يُسمح لما يصل إلى 49 شخصا يتألفون فقط من أفراد الأسرة المباشرين والأقارب بحضور حفلات الزفاف أو الجنازات. وسوف يتم حظر مرافق الترفيه الليلية، بما في ذلك النوادي والحانات، في حين سيتم السماح للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى الساعة 10 مساء. وسوف تتحول المدارس في منطقة العاصمة إلى الدروس عبر الإنترنت، وسيتم حظر حضور الصلوات شخصيا في مختلف المنشآت الدينية.