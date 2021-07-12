بدء التسجيل الأوليّ للمرشحين للانتخابات الرئاسية

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بدأت عملية تسجيل المرشحين الأوليين للانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية التي ستجري خلال العام القادم، حيث بدأت لجنة الانتخابات الوطنية في تلقي طلبات المرشحين الأوليين اليوم الاثنين، أي قبل 240 يوما من إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس 2022.وسوف تستمر فترة التسجيل حتى يوم 12 فبراير من العام القادم. وبعد التسجيل، سيُسمح للمرشحين ببدء حملاتهم رسميا من خلال إنشاء مكتب وتوظيف ما يصل إلى عشرة موظفين بأجر. كما يمكن للمرشحين المسجلين أن الترويج لأنفسهم عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، ونشر كتب عن تعهداتهم الانتخابية.وسوف يمكن لكل مرشح جمع ما يصل إلى مليارين و570 مليون وون كتبرعات لحملاتهم الرئاسية.