كوريا تعرب عن أسفها الشديد إزاء تسريب اليابان للمحادثات بشأن القمة المحتملة

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أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها الشديد إزاء التسريب "أحادي الجانب" من جانب اليابان للمحادثات الجارية بين البلدين حول القمة الثنائية المحتمل انعقادها خلال دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الأحد إن البلدين ينخرطان في محادثات وثيقة من خلال قناة دبلوماسية، حول سبل استخدام دورة الألعاب الأولمبية كفرصة لحل القضايا الثنائية العالقة. وأضاف المسؤول أنه من الصحيح أن الجانبين استعرضا إمكانية عقد قمة بين الرئيس "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" على أساس أنها ستخلق زخما لحل القضايا العالقة، مع مراعاة الشكليات المناسبة. وأعرب المسؤول عن أسفه الشديد إزاء حقيقة أن وسائل الإعلام اليابانية سربت من جانب واحد محتوى المشاورات بين السلطات الدبلوماسية في البلدين، نقلا عن مسؤولين يابانيين.وأضاف المسؤول أنه سيكون من الصعب مواصلة المحادثات في ظل هذه الظروف، داعيا طوكيو إلى الرد "بحكمة". وجاءت تصريحات المسؤول الكوري بعد تقارير إعلامية يابانية أفادت بأن سيول وطوكيو تجريان حوارا بشأن زيارة مون المحتملة لليابان لحضور حفل افتتاح الأولمبياد، وعقد مباحثات قمة مع "سوغا".