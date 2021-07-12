كوريا تشدد التباعد الاجتماعي في الجيش إلى المستوى 4

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شددت كوريا الجنوبية التباعد الاجتماعي داخل الجيش إلى المستوى الرابع، وقيدت الإجازات والرحلات خارج القواعد العسكرية والزيارات الخارجية.وقالت وزارة الدفاع في سيول اليوم الاثنين إن تعزيز التباعد أصبح ساري المفعول على جميع القواعد العسكرية على مستوى البلاد بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم 25 يوليو. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة منطقة العاصمة الأكبر تحت أعلى مستوى، وهو المستوى الرابع، لمدة أسبوعين بدءا من اليوم الاثنين. وبموجب الإجراءات المعززة، سيتم منع أعضاء الخدمة العسكرية من الرحلات خارج القواعد ومقابلة الزوار، سواء كان قد تم تطعيمهم أم لا. وفي المناطق الواقعة خارج منطقة العاصمة والتي لم تحدث فيها حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام السبعة الماضية، سيتم السماح للجنود بمغادرة القواعد العسكرية بموافقة القادة من مستوى جنرال.ولن يتم حظر الإجازات من حيث المبدأ، ولكن سيُسمح لعشرة بالمائة فقط من أعضاء كل وحدة بالذهاب في إجازة في نفس الوقت. كما أمرت الوزارة الوحدات العسكرية بإلغاء أو تأجيل كل التجمعات الخاصة، مع حظر حضور الصلوات الدينية.