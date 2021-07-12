كوريا الشمالية تنتقد الولايات المتحدة لاستخدامها المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية

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اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة باستخدام المساعدات الإنسانية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من خلال ربطها بحقوق الإنسان.وأصدرت الوزارة هذا النقد اليوم الاثنين في مقال بقلم "كانغ هيون تشول"، الباحث البارز في جمعية تعزيز التبادل الاقتصادي والتكنولوجي الدولي.وفي المقال الذي نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت، قال "كانغ" إن العديد من الدول قد أصيبت بالإحباط بعد أن وضعت الأمل في المساعدات الأمريكية والإنسانية.وجاء هذا المقال وسط تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة قد تفكر في تقديم لقاحاتمضادة لفيروس كورونا إلى كوريا الشمالية كمساعدات إنسانية.وأضاف الباحث الكوري الشمالي أن المساعدات الأمريكية ليست سوى أداة لتحقيق هيمنة واشنطن السياسية والاقتصادية على الدول الأخرى. وأشار إلى موقف كوريا الشمالية الرافض لجميع المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة، بما في ذلك اللقاحات، طالما أن الولايات المتحدة تثير قضية حقوق الإنسان.