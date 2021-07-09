الحجز المسبق لتلقيح أواخر الخمسينيات من العمر يبدأ اليوم

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بدأ الحجز المسبق لتطعيم لقاحات كورونا للذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما و59 عاما اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة 6 أيام.وستتمكن هذه الفئة التي يصل عددها إلى 3 ملايين و524 ألف شخص من الحصول على الجرعة الأولى من لقاحات موديرنا بدءًا من يوم السادس والعشرين من يوليو الجاري.كما سيتمكن 100 ألف شخص من الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاما و74 عاما الذين قاموا بالحجز المسبق لتلقى اللقاحات في شهرَي مايو ويونيو الماضيين، ولم يحصلوا عليها لأسباب مختلفة، من الحجز مرة مرة أخرى لِتَلَقِّي اللقاحات.ومن المقرر أن يبدأ الحجز المسبق للذين تتراوح أعمارهم بين 50 عاما و54 عاما، اعتبارا من يوم التاسع عشر من يوليو ليتمكنوا من الحصول على اللقاحات بدءا من يوم التاسع من أغسطس المقبل.كما بدأ تطعيم أولئك الذين سينضمون إلى الخدمة العسكرية والجيش خلال الفترة من شهري يوليو وسبتمبر، اعتبارا من اليوم الاثنين.كما سيتم تطعيم مدرسي حضانات الأطفال والصفَّيْن الأول والثاني من المدارس الابتدائية بلقاحات فايزر اعتبارا من يوم الغد الثلاثاء.وقال المسؤول في المقر المركزي لإدارة الكوارث "سون يونغ ريه" إنه إذا تمكنا من وقف الانتشار الحالي من خلال تركيز جهودنا خلال الأسبوعين المقبلين، فسيستقر الوضع مع انطلاقة حملة التطعيم بشكل فعال بعد أسبوعين.وأكدت الحكومة الكورية إنه سيتم توفير 10 ملايين جرعة من اللقاحات في غضون هذا الشهر، و70 مليون جرعة خلال شهري أغسطس وسبتمبر القادمين، مشيرة إلى أنه لن تكون هناك مشاكل بشأن تطعيم 21 مليون شخص بالجرعة الأولى خلال الربع الثالث من هذا العام.