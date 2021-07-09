معدلات تأييد الرئيس مون والحزب الديمقراطي الحاكم ترتفع بشكل متزامن

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" والحزب الديمقراطي الحاكم ارتفاعا بشكل متزامن.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الخامس وحتى التاسع من شهر يوليو الجاري على 2519 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 41.1%، بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما انخفضت معدلات المعارضة بنسبة 3.2%، لتصل إلى 54.9%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها معدلات تأييد الرئيس "مون" 40% منذ الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بلغت 32.9%، بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما انخفضت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بنسبة 0.6%، لتصل إلى 37.1%.كما تعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها معدلاتُ تأييد الحزب الحاكم 30% منذ الأسبوع الرابع من شهر مايو الماضي.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 2%.