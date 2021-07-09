سيول في المرتبة الـ11 في قائمة أفضل المدن معيشة في العالم

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احتلت مدينة سيول المرتبة الحادية عشرة في قائمة مجلة "مونوكل" البريطانية لأفضل المدن معيشة في العالم لعام 2021.وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج سيول ضمن هذه القائمة منذ إصدار المجلة عام 2009.واستأنفت المجلة إصدار القائمة بعد توقُّفها العامَ الماضي مع اجتياج جائحة كورونا العالم.وقالت المجلة إنها قامت بتصنيف مدن العالم مع الأخذ في الاعتبار استعداد تلك المدن للعودة إلى الوضع الطبيعي على نحو أفضل، محافِظةً على جودة الحياة، رغم جائحة كورونا.وذكرت المجلة أن سيول تتميز بسهولة الوصول إليها، وتنوُّع الأماكن التي يمكن التمتُّع فيها بالمرح، والمواصلات العامة الرخيصة والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى الحجر الصحي عالي المستوى لمواجهة فيروس كورونا، والمشاركة الفعالة للجمهور في عمليات الحجر الصحي.وتصدَّرت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن قائمة المجلة لأفضل المدن معيشة في العالم لرابع مرة منذ بدء إصدار القائمة.وتلاها كل من زيورخ، وهيلسينكي، وإستكهولم، وطوكيو، وفينَّا، ولِيشبونة، وأوكلاند، وتايبيه، وسيدني