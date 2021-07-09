الأجانب يبيعون حوالي 500 مليار وون من الأسهم الكورية في يونيو

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طبقا لتقرير صادر عن وكالة الرقابة المالية اليوم الاثنين، قام الأجانب ببيع 499 مليار وون من الأسهم الكورية في شهر يونيو الماضي، فيما استثمروا 9 تريليونات وون لشراء السندات الكورية.وأشار التقرير إلى أن الأجانب باعوا 107 مليارات وون من أسهمهم في سوق الكوسبي (COSPI)، بينما باعوا 393 مليار وون من أسهمهم في سوق الكوسداك KOSDAQ.وبرغم زيادة مبيعات الأجانب للأسهم الكورية، زاد إجمالي قيمة الأسهم الكورية التي يمتلكها الأجانب في شهر يونيو الماضي بمقدار 22.2 تريليون وون مقارنةً بالشهر الأسبق، ليصل إلى 842 تريليونا و340 مليار وون، أي 29.9% من إجمالي قيمة سوق الأسهم الكورية.أما قيمة استثمار الأجانب في سوق السندات، فقد شهدت زيادة للشهر السادس على التوالي، حيث قام الأجانب بشراء 17.8 تريليون وون من السندات الكورية في شهر يونيو الماضي.