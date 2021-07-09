الحكومة تراجع معايير تخفيف الإعانة للأسر ذات الدخل المزدوج

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة لإيلاء المزيد من الاهتمام للأسر ذات الدخل المزدوج عند حساب جولة جديدة من مدفوعات الإغاثة من فيروس كورونا.وقال وزير المالية "هونغ نام كي" على هامش حضوره اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في البندقية بإيطاليا إن المراجعة جارية الآن لأن الأسر ذات الدخل المزدوج تميل إلى مواجهة أعباء مالية أكثر من الأسر ذات الدخل الواحد.وأضاف الوزير "هونغ" أنه من الصعب زيادة حجم الدعم المالي المقدم لأصحاب الأعمال الصغيرة، والذي تبلغ قيمته 9 ملايين وون على الأكثر، ضمن الميزانية التكميلية الإضافية الثانية.لكنه أشار إلى أنه إذا تم تمديد قواعد التباعد الاجتماعي المعزَّزة، فيمكن إجراء تعديل تعديل حجم الدعم المالي من خلال التشاور مع البرلمان.وفيما يتعلق بالتعويض عن الخسائر المالية التي يتعرض لها أصحاب الأعمال الصغيرة بسبب تعزيز قواعد التباعد الاجتماعي بعد دخول قانون دعم الأعمال الصغيرة حيز التنفيذ يوم السابع من يوليو الجاري، أكد الوزير "هونغ" إن الحكومة ستقوم بالتعويض أولا بـ600 مليار وون من الميزانية التكميلية، وأنها ستدفع الباقي من ميزانية العام المقبل في شهري يناير وفبراير القادمين.وفيما يخص مطالبة الدوائر السياسية بإجراء تعديل على حجم الميزانية التكميلية، أكد الوزير أنه من الصعب زيادة حجم الميزانية التكميلية.