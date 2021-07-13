النيابة تطالب بالسجن 7 سنوات لزوجة وزير العدل السابق

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أبقت النيابة العامة على طلبها بفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على "جونغ كيونغ شيم" زوجة وزير العدل السابق "تشو كوك"، في قضية استئناف تتعلق بمزاعم فساد متعددة موجهة إليها.وخلال جلسة استماع نهائية عُقدت في محكمة سيول العليا أمس الاثنين، طالب المدعون بالحكم وغرامة قدرها 900 مليون وون على "جونغ"، وهي نفس المطالب التي تقدموا بها في الجلسة التي عقدت في نوفمبر من العام الماضي.وفي طلب الحكم بالسجن سبع سنوات، كرر المدعون أيضا حجتهم بأن قضية "جونغ" مشابهة لفضيحة استغلال النفوذ التي أدت إلى عزل الرئيسة السابقة "بارك كون هي". ويذكر أن "جونغ" التي تعمل أستاذة بجامعة "دونغ يانغ"، تواجه 14 اتهاما، بما في ذلك مزاعم بأنها تواطأت مع زوجها في تزوير وثائق مختلفة بين عامي 2013 و2014 لمساعدة ابنتها على الالتحاق بكلية الطب.كما تُتهم "جونغ" بالتدخل في إدارة واستثمار أصول عائلة زوجها في صندوق أسهم خاص، وسحب أموال من شركة استثمر فيها الصندوق.وقد حكمت المحكمة الأولى على "جونغ" بالسجن لمدة أربع سنوات بعد إدانتها في معظم الاتهامات، باستثناء تلك المتعلقة باستثمارها بقيمة 500 مليون وون في شركة لإدارة الأصول كان يديرها ابن عم "تشو".