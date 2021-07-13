أغنية باتر لفرقة بي تي إس تتصدر قائمة بيلبورد هوت 100 للأسبوع السابع

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استمرت أغنية باتر لفرقة بي تي إس الشبابية الكورية على رأس قائمة الأغاني الفردية الرئيسية في جدول بيلبورد الأمريكي لترتيب الأغاني. وقالت بيلبورد أمس الاثنين إن أغنية "باتر" احتلت المرتبة الأولى رسميا على مخطط "هوت 100" لهذا الأسبوع، للأسبوع السابع على التوالي، منذ ظهورها الأول يوم 21 مايو.ويذكر أن فرقة بي تي إس، التي بقيت في السابق على قمة "هوت 100" لمدة ثلاثة أسابيع متتالية بأغنيتها الإنجليزية الأولى "ديناميت"، حطمت الرقم القياسي الخاص بها كل أسبوع مع أغنية باتر. ومن بين 54 أغنية في التاريخ ظهرت لأول مرة في المرتبة الأولى على مخطط "هوت 100"، كانت "باتر" هي الأغنية الثامنة التي تبقى لمدة تبلغ 7 أسابيع أو تزيد.وقد ظهرت أغنية واحدة فقط من قبل وتصدرت "هوت 100" لفترة أطول، وهي أغنية "ماريا كاري" و"بويز تو مِن" عام 1995، بعنوان "وان سويت داي"، والتي ظهرت لأول مرة في المركز الأول وسيطرت على الجدول لمدة 16 أسبوعا متتالية.وقالت بيلبورد إن "باتر" حققت 10,8 مليون مرة بث في الولايات المتحدة، وباعت 108 آلاف و800 تنزيل وشريط كاسيت وفينيل مجتمعة في الأسبوع المنتهي يوم 8 يوليو.