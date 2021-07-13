الولايات المتحدة تعيد التأكيد على القلق بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشأن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وأدلى متحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات ردا على استفسار من وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، حول الانتقاد الأخير من جانب كوريا الشمالية بأن الولايات المتحدة تستخدم المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية.وقال المتحدث إن الولايات المتحدة على علم ببيان كوريا الشمالية، وأضاف أن كوريا الشمالية تواصل استغلال شعبها وتحويل مواردها لبناء برامج أسلحة نووية وباليستية غير مشروعة، كما أن كوريا الشمالية أوجدت حواجز كبيرة أمام إيصال المساعدات بإغلاق حدودها ورفض عروض المساعدات الدولية. وقال المتحدث الأمريكي أيضا إن كوريا الشمالية حدّت من عدد الموظفين المسؤولين عن تنفيذ ومراقبة المشروعات الإنسانية القائمة.وجاءت هذه التصريحات بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية واشنطن باستخدام المساعدات الإنسانية في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من خلال ربطها بقضية حقوق الإنسان.