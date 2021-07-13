منظمة البيسبول الكورية تعلق الموسم بسبب اندلاع كورونا

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قررت منظمة البيسبول الكورية، التي تنظم دوري البيسبول للمحترفين في كوريا الجنوبية، تعليق موسمها المعتاد بعد اندلاع حالات متعددة من الإصابة بفيروس كورونا.وجاء القرار بعد اجتماع طارئ لمجلس إدارة المنظمة مع رؤساء جميع الأندية العشرة المشاركين، أمس الاثنين.وبعد إجراء مناقشات ساخنة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، قرر المشاركون تأجيل جميع المباريات الثلاثين التي كانت مقررة من الثلاثاء إلى الأحد، بالإضافة إلى 35 مباراة في دوري العقود الآجلة الصغرى المقرر عقدها من الثلاثاء إلى الأربعاء القادم.وتخطط منظمة البيسبول الكورية لاستئناف الموسم العادي يوم 10 أغسطس، حيث من المقرر أن يكون هناك استراحة للأولمبياد بدءا من يوم الاثنين القادم وحتى يوم 9 أغسطس.ويذكر أنه حتى أمس الاثنين تم الإبلاغ عن إجمالي خمس حالات إصابة بفيروس كورونا في نادي "إن سي دينوس" ونادي "دوسان بيرز"، مما تسبب في إلغاء عدة مباريات.