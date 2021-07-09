سيول تشهد أول ظاهرة لليالي الاستوائية ليلة أمس

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حدثت ظاهرة الليالي الاستوائية لأول مرة في سيول الليلة الماضية.وصرحت هيئة الأرصاد الجوية الكورية بأن أدنى درجات الحرارة في الليلة الماضية في سيول بلغت 26.3 درجة مئوية.تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الليالي الاستوائية عبارة عن عدم انخفاض أدنى درجات الحرارة إلى دون 25 درجة ابتداءً من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة التاسعة صباحا من اليوم التالي.وقد حدثت ظاهرة الليالي الاستوائية لأول مرة في سيول في العام الماضي يوم الرابع من أغسطس.وتم رصد ظاهرة الليالي الاستوائية في المدن الكبيرة الأخرى، منها إنتشون، وديجون، وكوانغ جو، وبوسان، بالإضافة إلى المناطق الساحلية في أرجاء مختلفة من البلاد.شرحت هيئة الأرصاد الجوية أن السبب في حدوث ظاهرة الليالي الاستوائية يعود إلى بقاء كميات الحرارة النهارية على سطح الأرض حتى الليل، وصعوبة تبريد الهواء في الليل بسبب كثرة السحب.