اليونسكو تعرب عن أسفها لعدم اتخاذ اليابان إجراءات المتابعة بشأن العمل القسري

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كشفت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو عن نص قرار لها يتعلق بالمرافق الصناعية اليابانية في العصر الحديث في موقعها على الإنترنت، حيث يقول النص إن اليابان زيَّفَت التاريخ عن العمل القسري في أثناء الحرب العالمية الثانية.وأشار نص القرار إلى أن اليابان لم تُبلغ بشكل صحيح حقيقة أنها قد أجبرت الكوريين وغيرهم من الجنسيات المختلفة على العمل القسري في تلك المرافق في الأربعينيات من القرن الماضي، مضيفا أن إجراءات تأبين ضحايا العمل القسري لم تكن كافية.وأعربت اللجنة في نصها عن أسفها لعدم اتخاذ اليابان إجراءات المتابعة بشأن العمل القسري.وكانت اليابان قد وعدت المجتمع الدولي بتوضيح حقيقة أن عددا كبيرا من الكوريين قد أُجبِروا على العمل القسري خلال الحقبة الاستعمارية اليابانية لكوريا، وذلك عند إدراج 23 مكانا من المرافق الصناعية اليابانية الحديثة، منها جزيرة "كونهام" كمواقع للتراث العالمي في شهر يوليو من عام 2015.وقال السفير الياباني السابق لدى اليونسكو "ساتو كوني" إننا سنوضح الحقيقة بأنَّ عددًا من الكوريين - وغيرهم من بلدان مختلفة - قد أُجبِروا على العمل القسري ضد إراداتهم في بيئة قاسية.وضمن إجراءات المتابعة، قامت اليابان بعرض المحتويات ذات الصلة بالمرافق الصناعية اليابانية الحديثة في مركز معلومات التراث الصناعي في طوكيو، لكنها نقضت وعدها بالكشف عن حقيقة العمل القسري.