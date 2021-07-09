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تبين أن 4 من كل 10 كوريين شماليين يعانون من سوء التغذية.ووفقا لتقرير مشترك أعدته منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، فقد بلغ عدد الكوريين الشماليين الذين عانوا من سوء التغذية خلال عامي 2018 و2020، 10 ملايين و900 ألف شخص، وهو ما يمثل 42.4% من عدد سكان كوريا الشمالية. وذلك بعد أن كان العدد 8.1 مليون شخص خلال عامي 2004 و2006.وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال المصابين بالتفزم بلغ 300 ألف طفل في العام الماضي، أي 18.2% من إجمالي عدد الأطفال تحت سن الخامسة، بعد أن كانت النسبة 26.1% عام 2012.وفي تقريرها المنفصل، أدرجت منظمة الأغذية والزراعة مجددا كوريا الشمالية في قائمة الدول التي تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية.وقالت المنظمة إن كوريا الشمالية قد تسجل نقصا في المواد الغذائية قدره 860 ألف طن هذا العام، محذرة من أن الكوريين الشماليين قد يبدأون مواجهة صعوبات خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر من هذا العام.