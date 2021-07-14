السلطات الصحية الكورية تحذر من قفزة في إصابات كورونا بين الفئات العمرية المتماثلة

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تبين أن أكثر من نصف عدد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا منذ الشهر الماضي، قد أصيبوا بالعدوى من قبل أشخاص في فئات عمرية مماثلة.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء عن نتيجة تحليلها للحالات البالغ عددها ألفا و681 حالة، والتي تم تأكيدها في الفترة من 1 يونيو وحتى 11 يوليو، والتي لم يتم تحديد طرق الإصابة بها بعد.وفقا للمسح، أصيب 395 شخصا، أي 60,4% من الحالات المؤكدة في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، من خلال آخرين في نفس الفئة العمرية. أما بالنسبة لمن هم في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، فقد أصيب 335 شخصا، أي 61,4%، من خلال آخرين في نفس الفئة العمرية. ومن ناحية أخرى، أصيب 61 مراهقا تقل أعمارهم عن 20 عاما، أي أقل من 24%، عبر نفس الفئة العمرية، في حين أن الرقم المقارن لمن هم في سن 60 وما فوق كان 42,9%.وأشارت هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن هناك اتجاها واضحا للأشخاص الذين ينشرون الفيروس من خلال الاتصال الوثيق أو التبادلات الشخصية مع معارفهم وزملائهم العمال، وحثت الجمهور على الالتزام بمعايير أكثر صرامة من الحجر الصحي وبروتوكولات التباعد الاجتماعي.