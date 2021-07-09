الحزب الحاكم يسعى من أجل مدفوعات إغاثة شاملة لفيروس كورونا

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قرر الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية الدفع من أجل تنفيذ مدفوعات إغاثة شاملة لفيروس كورونا والسعي لمراجعة اقتراح الحكومة لخطة الميزانية التكميلية الثانية.ووفقا للمتحدث باسم الحزب الديمقراطي "كوه يونغ جين"، أمس الثلاثاء، عقد قادة الحزب جلسة مغلقة للمجلس الأعلى للحزب في وقت سابق واعتمدوا الخطوة المرتقبة كسياسة حزبية. وقال "كوه" إن خطة الحكومة الحالية للحد من المدفوعات لمرة واحدة لشريحة الدخل الأقل البالغة 80% يمكن أن تكون إشكالية بسبب غموض المعايير، ويمكن أن تثير تساؤلات حول الإنصاف، كما أن البعض يجادل بأنه من الصعب تحديد دخل الأسر المكونة من شخص واحد، والكثير منهم من الشباب، الذين يكسبون عيشهم من خلال وظائف بدوام جزئي وأعمال مؤقتة. وأضاف "كوه" أن تقديم أموال الإغاثة للجميع ضروري أيضا لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي نظرا للركود المحتمل في الاقتصاد وسط اللوائح الأكثر صرامة لاحتواء الارتفاع الأخير في إصابات كورونا في منطقة سيول الكبرى المكتظة بالسكان.وفي إشارة إلى إجماع أعضاء الحزب على أن توقيت التزويد سيتقرر اعتمادا على حالات الإصابة بالفيروس، قال إن الحزب سيناقش مع الحكومة بشأن هذه المسألة. وجاءت خطوة الحزب الحاكم بعد أن بدا أن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي تراجع عن الاتفاق بين رؤساء الحزب في اليوم السابق للضغط من أجل تقديم مدفوعات إغاثة شاملة.