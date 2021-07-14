كوريا تسعى للفوز بـ5 ميداليات ذهبية أولمبية يوم 24 يوليو

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتم يوم 24 يوليو الجاري تحديد ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستحقق هدفها في الوصول إلى أحد المراكز العشرة الأولى في أولمبياد طوكيو.ووفقا للجنة الرياضة الأولمبية الكورية، سيتنافس الفريق الكوري على ما يصل إلى خمس ميداليات ذهبية في الرماية والمبارزة والتيكوندو في ذلك اليوم وحده. وقد حددت كوريا الجنوبية هدف الفوز بما مجموعه سبع ميداليات ذهبية لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العشر الأولى خلال الألعاب الأولمبية. وفي هذا السياق، سيسعى "جين جونغ أوه"، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية أربع مرات، إلى الحصول على ميدالية ذهبية أولمبية خامسة في سباق المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار للرجال، والمقرر أن يبدأ في الساعة 3:30 من مساء يوم 24 يوليو.وستسعى كوريا الجنوبية لاكتساح جميع الميداليات الذهبية الخمس في الرماية في أولمبياد طوكيو. وسوف يبدأ نهائيان في رياضة التيكوندو في حوالي الساعة 9:30 مساء، حيث يتنافس كل من "شيم جيه يونغ" و"جانغ جون" على الميدالية الذهبية.وفي المبارزة، ستبدأ نهائيات السيف الفردي للرجال أيضا في الساعة 9:28 مساء، وهو حدث يُنظر فيه إلى اللاعب الكوري "أوه سانغ أوك" على أنه الفائز المحتمل.