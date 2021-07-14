الولايات المتحدة تؤكد على الحل السلمي لقضية دوكدو بين كوريا واليابان

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن الحل السلمي لقضية السيادة على جزر دوكدو يعود إلى كوريا الجنوبية واليابان.وأصدر متحدث باسم الوزارة هذا الموقف ردا على استفسار من وكالة يونهاب للأنباء حول احتجاج سيول على مطالبة اليابان الأخيرة بتلك الجزر الصغيرة، حيث أوضح أن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا بشأن السيادة على "ليانكورت روكس"، في إشارة إلى جزر دوكدو.وأضاف المتحدث أن مسألة السيادة على تلك الجزر يجب أن تُحل سلميا بين الدولتين.وكانت كوريا الجنوبية قد احتجت بشدة أمس الثلاثاء على مطالبات اليابان المتجددة بتلك الجزر، في التقرير الدفاعي الياباني السنوي الرسمي، واستدعت دبلوماسيا من السفارة اليابانية لتقديم شكوى.