كوريا تتسلم 800 ألف جرعة من لقاحات فايزر

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وصلت حوالي 800 ألف جرعة من لقاحات شركة فايزر المضادة لفيروس كورونا إلى كوريا الجنوبية.وبحسب فريق العمل الحكومي المسؤول عن اللقاحات، وصلت 799 ألف جرعة من اللقاحات التي تؤخذ على جرعتين، إلى مطار إنتشون الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء. وسوف يتم استخدام هذه الكمية من اللقاحات في تطعيم كبار السن والمدرسين في المدارس الثانوية، بدءا من يوم الاثنين القادم، وسوف يتم أيضا استخدام جزء من الشحنة لتطعيم المعلمين في المدارس الابتدائية والمتوسطة.وكانت كوريا الجنوبية قد وقعت في وقت سابق اتفاقا مع شركة فايزر لتلقي 66 مليون جرعة، منها تسعة ملايين و130 ألأف جرعة تم تسليمها حتى الآن، كما وقعت كوريا عقدا مع شركة موديرنا للحصول على 40 مليون جرعة من اللقاحات، تم شحن 862 ألف جرعة منها حتى الآن.