كوريا تسجل نموا في الوظائف للشهر الرابع على التوالي في يونيو

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سجلت كوريا الجنوبية نموا في الوظائف للشهر الرابع على التوالي في شهر يونيو الماضي.وقالت هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن عدد العاملين بلغ 27 مليونا و630 ألف شخص في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 582 ألفا مقارنة بالعام السابق. وبذلك تكون كوريا قد سجلت نموا في الوظائف لمدة أربعة أشهر متتالية منذ شهر مارس الماضي، بعد أن كانت قد فقدت وظائف خلال الأشهر الـ12 السابقة بسبب جائحة كورونا.وبلغ عدد الوظائف المضافة 652 ألفا في أبريل لتسجل أكبر نمو على أساس سنوي منذ 6 سنوات و8 أشهر، لكن النمو في عدد الوظائف تباطأ إلى 619 ألفا في مايو، ثم 582 ألفا في يونيو. وارتفع معدل التوظيف لمن تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أكثر بواقع 0,9% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 61,3%، بينما انخفض معدل البطالة بنسبة 0,5% أساس سنوي، ليصل إلى 3,8%.