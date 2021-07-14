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السياسية

تحويل جميع المدارس في منطقة سيول الكبرى إلى الدراسة عبر الإنترنت

Write: 2021-07-14 10:10:54

تحويل جميع المدارس في منطقة سيول الكبرى إلى الدراسة عبر الإنترنت

Photo : YONHAP News

ستتحول جميع المدارس في منطقة سيول الكبرى إلى التعلم عبر الإنترنت بدءا من اليوم الأربعاء، بما يتماشى مع أعلى مستوى من التباعد الاجتماعي، وهو المستوى الرابع.

وقالت وزارة التعليم إن جميع المدارس في منطقة العاصمة، بما في ذلك رياض الأطفال والمدارس الخاصة، مطالبة بوقف الدروس الشخصية والتحول إلى التعلم عن بعد بدءا من اليوم الأربعاء وحتى يوم 25 يوليو.

وقد تحولت معظم المدارس في مقاطعة "كيونغ كي" ومدينة إنتشون إلى الدروس عبر الإنترنت أول من أمس الاثنين.

وسوف يستمر التعلم عن بعد في منطقة العاصمة حتى العطلة الصيفية، والتي تبدأ عادة في الأسبوع الرابع من شهر يوليو.

وسيُسمح لمدارس "كرام" بالعمل حتى الساعة 10 مساء، مع الإبقاء على مقعدين فارغين بين كل طالب وآخر.
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