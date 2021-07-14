رفع مستوى التباعد الاجتماعي خارج منطقة العاصمة سيول

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قررت السلطات الكورية الجنوبية رفع تشديد قواعد التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثاني في المناطق الواقعة خارج منطقة العاصمة اعتبارا من يوم الغد الخميس، وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأعلن رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" عن هذه الخطوة اليوم الأربعاء خلال اجتماع حكومي بشأن الاستجابة لوباء كورونا. وقال "كيم" إنه نتيجة لتصاعد عدد الإصابات في منطقة سيول الكبرى، تشهد كوريا ارتفاعا في عدد حالات الإصابة خارج منطقة العاصمة أيضا.وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي من المقرر أن تنتهي فيه فترة تجريبية مدتها أسبوعان لنظام التباعد رباعي الجديد ذي المستويات الأربعة، اليوم.وكانت المناطق الواقعة خارج منطقة العاصمة تخضع للمستوى الأول في مخطط التباعد الاجتماعي الذي بدأ سريانه اعتبارا من يوم 1 يوليو.وقررت الحكومة الكورية رفع التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثاني للمناطق خارج العاصمة، باستثناء مدينة "سيجونغ"، ومقاطعتيْ شمال وجنوب "جولا" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، حيث ستظل هذه المناطق الأربع تحت المستوى الأول.