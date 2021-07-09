فرض المستوى الثاني من التباعد الاجتماعي خارج منطقة العاصمة الكبرى

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من المقرر أن يتم فرض المستوى الثاني من قواعد التباعد الاجتماعي خارج منطقة العاصمة الكبرى اعتبارا من يوم الغد الخميس باستثناء مدينة سيجونغ، ومقاطعات شمال وجنوب تشولا، وشمال كيونغ سانغ، وَسَط ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" في كلمة ألقاها في اجتماعٍ للمقر المركزي لإدارة الكوارث عُقِدَ اليوم الأربعاء، إن إجراءات التباعد الاجتماعي التي بدأ تطبيقها يوم الأول من يوليو الجاري خارج منطقة العاصمة الكبرى، سيتم إنهاؤها اليوم.وأضاف أنه سيتم فرض قيود مشددة جديدة على التجمعات الشخصية، وساعات العمل للمطاعم والمقاهي.وقال إن المناطق خارج العاصمة الكبرى تشهد الآن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن متوسط عدد الإصابات اليومية قد زاد أكثر من ضعف العدد مقارنة بالأسبوع الماضي.وأكد أن هناك احتمالا كبيرا لتصاعد انتشار الفيروس نتيجة لزيادة التحرُّكات بين المناطق خلال موسم الإجازة الصيفية، داعيا الحكومات الإقليمية إلى المراقبة الفعالة على المنتجعات الصيفية التي سيتجمع فيها الناس.