اجتماع افتراضي ثانٍ للمبعوث الدبلوماسي استعدادا لقمة مجموعة العشرين المرتقبة

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شارك السفير الكوري للتعاون الدولي في مجموعة العشرين "تشيه كيونغ ريم" في اجتماع المبعوثين الدبلوماسيين الثاني الذي عُقد افتراضيا يومي الثاني عشر والثالث عشر من يوليو الجاري، استعدادا لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في روما في شهر أكتوبر القادم.الجدير بالذكر أن مبعوثي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين يقومون بتحضير مفاوضات البيانات الوزارية والبيان الختامي للقادة الذي يتم اعتماده من قِبل رؤساء الدول في قمة مجموعة العشرين.وتقاسَم المشاركون في اجتماع المبعوثين الثاني الآراءَ حول أهمية النمو الشامل والمستدام لمواجهة أزمة كورونا، وأهمية إنشاء نظام لتضييق الفجوة بين أفراد المجتمع والدول في أثناء التكيُّف مع البيئات الجديدة الناجمة عن جائحة كورونا.ودعا السفير الكوري "تشيه" مجموعة العشرين إلى الإنتاج الضخم والسريع للقاحات كورونا والوصول العادل إليها، وزيادة الموارد المالية للاستعداد لمكافحة الأمراض المعدية في المستقبل.كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين دول مجموعة العشرين في مجالات تغير المناخ والبيئة.