الحكومة تكشف عن خطة جديدة لخلق 2.5 مليون وظيفة حتى عام 2025

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بعد مرور عام على الكشف عن الخطة الكورية الجديدة، كشفت الحكومة الكورية عن الخطة الجديدة 2.0 لخلق 2.5 مليون وظيفة حتى عام 2025 من خلال ضخ 220 تريليون وون.جاء الكشف عن الخطة الجديدة في تقرير قدمه وزير المالية "هونغ نام كي" للرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الأربعاء، حيث قال الوزير "هونغ" إن العام الماضي كان مرحلة لإرساء أساس الخطة الجديدة، مؤكدا أنه سيتم توسيع وتنمية إنجازات الخطة اعتبارا من هذا العام، مراعاة للمطالب المحلية والخارجية.وأشار إلى أن الظروف المحلية والخارجية قد تغيرت تغيرا كبيرا منذ إنطلاق الخطة الجديدة في العام الماضي، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة تلك التغيرات.وقال إن الحكومة ستركز استثمارها على العناصر البشرية، وتركز على القضاء على عدم المساواة وتضييق الفجوة بين طبقات الشعب من خلال تنفيذ الخطة الثانية.وأضاف أن الحكومة ستقوم بتوفير مشروعات جديدة، وتوسيع آفاق المشروعات الجارية حاليًا، ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة المنافسة الدولية المتصاعدة في مجالات التحويل الرقمي والحياد الكربوني.وبموجب الخطة الجديدة الثانية، سيتم استثمار 49 تريليون وون في المجالات الرقمية حتى عام 2025، لزيادة القوة التنافسية الرقمية للبلاد من خلال تنمية التقنيات الأساسية اللازمة في العصر الرقمي.وبموجبها أيضا، سيتم ضخ 61 تريليون وون حتى عام 2025 في مجالات الخطة الخضراء، خاصة إنشاء قاعدة لتنفيذ الحياد الكربوني.كما سيتم استثمار 50 تريليون وون حتى عام 2025 في مجالات الخطة البشرية الجديدة، ليتم من خلالها توفير الكوادر البشرية المؤهَّلة في مجال الصناعات الرقمية، والخضراء، والبرمجيات، وأشباه الموصلات، والصحة الحيوية، والسيارات المستقبلية.وتخطط الحكومة لتشجيع الشباب الذين يعانون من صعوبات بسبب جائحة كورونا، من خلال دعم إنشاء الأصول، واستقرار السكن، وتقليل العبء المالي للتعليم، وتوسيع التوظيف.كما تخطط لدعم الطبقة الضعيفة اجتماعيا من خلال تقوية دعمها في مجالات التعليم، والرعاية، والأنشطة الثقافية ضمن الجهود الرامية إلى تضييق الفجوة بين طبقات الشعب.وقالت الحكومة إنها ستقوم بتخصيص أكثر من 30 تريليون وون في ميزانة العام القادم لتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة الثانية.