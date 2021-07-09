موجة حارَّة تُلهب شبه الجزيرة الكورية

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يرجع السبب في هطول الأمطار الغزيرة القياسية في الصين حاليا إلى موسم الأمطار حيث تجتاح مياهُ الفيضان المدينة نتيجةً لهطول الأمطار الغزيرة، ولا يمكن للسيارات والناس التنقل.لقد كان لهذه الموجة أثر كبير على شبه الجزيرة الكورية في الأسبوع الماضي.تنقسم هذه الموجة إلى جزئين، وتبقى كل منهما حاليا في الصين واليابان، حيث تسبَّبت موجة الأمطار في الصين، والتي تصحبها منخفضات جوية، في هطول أمطار غزيرة هناك.أما كوريا الجنوبية فقد تأثَّرت بفضل الرياح الجنوبية الغربية الناتجة عن الضغط المنخفض، حيث تخضع حاليا لموجة من الحرارة العالية المستمرة.وقالت الباحثة في هيئة الأرصاد الجوية "كيم سو جين" إنه وسط تدفق الهواء الدافئ والرطب باستمرار من جنوب البلاد، والحرارة الشديدة لأشعة الشمس في وقت النهار، سيستمر الطقس الحار.والشيء المثير للقلق هو احتمال أن تغطي المرتفعات الجوية الحارة في شمال المحيط الهادئ شبه الجزيرة الكورية بعد انتهاء موسم الأمطار في الأسبوع القادم، وتتوسع المرتفعات الجوية القادمة من التبت.وقال الدكتور "لي ميونغ إين" رئيس مركز أبحاث الموجات الحارة بجامعة أولسان التكنولوجية إن الضغط الجوي المرتفع يمنع الهواء الساخن من التفرق، مما يتسبب في استمرار تعرُّض البلاد للحرارة الشديدة .جدير بالذكر أن أطول موجة حر على الإطلاق قد ضربت البلاد عام 2018 مما تسبب في وفاة 48 شخصا.