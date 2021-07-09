سيول وواشنطن تتبادلان الآراء حول أمن شبه الجزيرة الكورية

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تبادل وزير الدفاع الكوري "سوه ووك" اليوم الأربعاء وجهات النظر حول أمن شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها مع قائد القيادة الإستراتيجية الأمريكية الأدميرال "تشالرز ريتشارد" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية.الجدير بالذكر أن الأدميرال "تشالرز ريتشارد" يُشرف على الثالوث النووي الأمريكي المكوَّن من صواريخ باليستية عابرة للقارات وغواصات وقاذفات إستراتيجية.وخلال الاجتماع، شدد الوزير الكوري "سوه" على أهمية التنسيق الوثيق بين الحلفاء لردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، داعيًا القيادة الإستراتيجية الأمريكية إلى لعب دورٍ فعال في تعزيز حالة الردع.ومن جانبه، أعاد الأدميرال "ريتشارد" التأكيد على موقف استعداد القيادة بما يتماشي مع إستراتيجية الردع الموسعة لإدارة "جو بايدن" في شبه الجزيرة الكورية.ومن المقرر أن يجتمع الأدميرال "ريتشارد" الذي ناقش في وقت سابق الموقف الدفاعي المشترك للحلفاء مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنرال "وان إين تشول"، مع قادة القوات البرية والبحرية والجوية خلال إقامته في كوريا الجنوبية.