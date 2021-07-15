توقعات بهطول الأمطار على مناطق متفرقة في جميع أنحاء البلاد

Photo : YONHAP News

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية أمس الأربعاء إنها تتوقع هطول أمطار مصحوبة برعد وبرق على أجزاء كثيرة من البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بما فيها شرق مقاطعة "كيونغ كي" ومقاطعات "كانغ وون" و"تشونغ تشُنغ" و"كيونغ سانغ".ومن المتوقع هطول زخات من المطر أيضا بين فترة ما بعد الظهر من اليوم الخميس والصباح المبكر من غد الجمعة، ثم بين ظهر الجمعة وليلته.وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن بعض المناطق قد تشهد أمطار تتجاوز 100 مليمتر خلال هذين اليومين، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة.ولكن على الرغم من تساقط الأمطار، فسوف تستمر الموجة الحارة في جميع أنحاء البلاد، حيث ستصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار في العديد من المناطق إلى 32 درجة مئوية أو أعلى.