الديون الأسرية تسجل نموا قياسيا في النصف الأول من عام 2021

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توسعت قيمة الديون الأسرية التي أقرضتها البنوك الكورية الجنوبية بأسرع وتيرة على الإطلاق في الفترة من يناير إلى يونيو.وقال بنك كوريا المركزي أمس الأربعاء إن القروض البنكية غير المدفوعة للأسر بلغ مجموعها 1,030.4 تريليون وون اعتبارا من نهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها 6.3 تريليون وون عن الشهر الذي قبله. ويمثل هذا تحولا من التراجع بقيمة 1.6 تريليون وون المسجل بين شهري أبريل ومايو.وقد نمت القروض البنكية التي حصلت عليها الأسر بمقدار 41.6 تريليون وون منذ نهاية ديسمبر، مسجلة بذلك أكبر نمو في النصف الأول.ونمت قروض الرهن العقاري بمقدار 5 تريليون وون في يونيو مقارنة بشهر مايو لتسجل 752.2 تريليون وون.كما ارتفعت القروض البنكية للشركات بمقدار 5.1 تريليون وون شهريا لتصل إلى 1,022.1 تريليون وون في يونيو.