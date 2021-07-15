ارتفاع نسبة حالات العدوى غير معلومة المصدر لتتجاوز 30% لليوم الخامس

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ظلت نسبة حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد التي لا يُعلم مسار الإصابة بها أعلى من 30% لليوم الخامس على التوالي، مع تفاقم الموجة الرابعة من الوباء في كوريا الجنوبية.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء إنه من بين 14 ألفا و950 حالة جديدة مسجلة في الأسبوعين الماضيين منذ الأول من يوليو، كانت هناك 30.9% منها، أو ما مجموعه 4,618 حالة، لا يُعلم مسار العدوى لها.وبذلك تظل تلك النسبة فوق 30% منذ يوم الجمعة الماضي الذي بلغت فيه 30.3%، ثم ارتفعت إلى 30.7% يوم السبت، وارتفعت مجددا يوم الأحد لتصل إلى نسبة قياسية غير مسبوقة بلغت 31.3%، قبل أن تنخفض إلى 30.5% يوم الاثنين.وقد استمرت الإصابات الجماعية في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تلك المرتبطة بمتجر "هيونداي" متعدد الأقسام في منطقة "كانغ نام" في سيول، حيث ارتفعت إلى 147 إصابة اعتبارا من الساعة 12 صباح أمس الأربعاء.