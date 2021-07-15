بدء العمل بالمستوى الثاني من التباعد الاجتماعي في معظم المناطق خارج منطقة العاصمة

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بدأت معظم المناطق خارج منطقة العاصمة الكبرى في تطبيق مستوى أكثر صرامة من التباعد الاجتماعي اليوم الخميس.وقد بدأ العمل بالمستوى 2 من التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، باستثناء العاصمة وأربع مناطق أخرى، منذ الساعة 12 صباحا بعد فترة تجريبية مدتها أسبوعين للعمل بالنظام الجديد المكون من 4 مستويات.وستظل مدينة "سيجونغ" ومقاطعة شمال وجنوب "جولا" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" تحت المستوى 1. وستظل منطقة العاصمة تحت المستوى 4 وهو الأعلى، والذي بدأ العمل به يوم الاثنين الماضي لمدة أسبوعين.وبموجب المستوى الثاني، سيتم السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى 4 أو 8 أشخاص بحسب المنطقة، بينما سيسمح للمطاعم والمقاهي والحانات والعديد من مرافق الحياة الليلية الأخرى بالعمل حتى منتصف الليل.وسيكون الحد الأقصى لعدد المشاركين في المناسبات الاجتماعية مقيدا بـ 99 شخصا. ويمكن أن تستوعب منشآت الرياضات الداخلية والأنشطة الدينية ما يصل إلى 30% فقط من سعتها القصوى.