استئناف حجز اللقاح للفئة العمرية بين 55 و59 عاما

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قام حوالي 400 ألف شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 55 و59 عاما بتحديد موعد الحصول على لقاح كورونا في غضون 3 ساعات فقط من استئناف نظام الحجز عبر الإنترنت ليلة الأمس.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن 397 ألفا و896 شخصا أكملوا الحجز بين الساعة 8 مساء و11 مساء أمس الأربعاء. وتستمر فترة الحجز حتى الساعة 6 مساء السبت من الأسبوع المقبل.وقد قام حوالي 1.85 مليون شخص آخر في تلك الفئة بالحجز عبر الإنترنت سابقا الذي تم افتتاحه يوم الاثنين الماضي. وتوقف الحجز في غضون 15 ساعة ونصف فقط.ووفقا للوكالة، فقد واجه العديد من الأشخاص صعوبة في الوصول إلى نظام الحجز عبر الإنترنت لمدة ساعة تقريبا بعد استئناف الحجز، قبل أن يتم حل المشكلة.وسيحصل الذين تمكنوا من الحجز يوم الاثنين على جرعة اللقاح بين 26 يوليو و7 أغسطس، بينما سيحصل الذين سيقومون بالحجز بدءا من الأربعاء على جرعاتهم بين 26 يوليو و14 أغسطس.