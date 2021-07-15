البنتاغون: واشنطن ستناقش التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة ستناقش مع كوريا الجنوبية عن كثب توقيت وحجم ونطاق التدريبات العسكرية المشتركة القادمة.ونقل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "جون كيربي" ذلك الموقف في إفادة إعلامية أمس الأربعاء، ردا على سؤال حول ما ستفعله واشنطن إذا طلبت سيول تخفيض أو تأجيل التدريبات القادمة بسبب الوضع المتقلب في شبه الجزيرة الكورية.وقال "كيربي" إنه لا يستطيع الإجابة على سؤال مفترض، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تجري جميع العمليات والتدريبات العسكرية في شبه الجزيرة بالتشاور والتنسيق مع كوريا الجنوبية.وفي إشارة إلى شعار الحلفاء "نذهب معا"، شدد المتحدث على الطبيعة المتبادلة والثنائية لتدريبات التحالف، قائلا إن القرارات تتخذ مع سيول مع مراعاة مخاوفها ورغباتها.وستتم المناقشات حول أنواع أنشطة التدريبات ونطاقها وتوقيتها وعدد المشاركين فيها بالتنسيق الوثيق مع كوريا الجنوبية، وفقًا للمتحدث باسم البنتاغون.وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تقليص التدريبات المقبلة، لم يقدم كيربي جوابا مباشرا، لكنه شدد على التزام الولايات المتحدة بالاستعداد والقدرات المناسبة في المنطقة، وكذلك التزامها تجاه كوريا الجنوبية.