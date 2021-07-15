نائب برلماني ياباني يرحب بزيارة مون إلى اليابان خلال دورة الألعاب الأولمبية

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ذكرت وسائل إعلام يابانية أمس الأربعاء أن مسؤولا رفيع المستوى في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان قال إنه يأمل أن يزور رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" اليابان، لحضور دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الشهر.وذكرت وسائل الإعلام أن الأمين العام للحزب "توشيهيرو نيكاي" أدلى بهذا التصريح في اجتماع مع وفد من المشرعين الكوريين الجنوبيين في وقت سابق من اليوم.وطلب "نيكاي" منهم نقل رغبته إلى الرئيس "مون"، قائلا إن الرئيس الكوري الجنوبي سيكون مرحبا به.ويزور أربعة ممثلين عن اتحاد البرلمانيين الكوريين-اليابانيين، بقيادة النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم جين بيو"، اليابان لعقد اجتماعات مع المشرعين اليابانيين. وهذه هي الزيارة الأولى لأعضاء الاتحاد إلى اليابان منذ نوفمبر من العام الماضي.وقالت وسائل الإعلام إن "نيكاي" ووفد كوريا الجنوبية لم يشاركا المناقشات التفصيلية حول القضايا العالقة بين البلدين، لكنهما توصلا إلى توافق على أهمية التحدث وجها لوجه بين مسؤولي البلدين.