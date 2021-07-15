إيران تسدد 70 مليون دولار للشركات الكورية الجنوبية باستخدام الأموال المجمدة

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ذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أن إيران سددت قرابة 70 مليون دولار من الديون لعشرات المصدرين الكوريين الجنوبيين، باستخدام أموالها المجمدة لدى البنوك الكورية الجنوبية.ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء أمس الأربعاء عن مصدر لم يذكر اسمه قوله إن حوالي 40 شركة كورية جنوبية تلقت 70 مليون دولار من المدفوعات المتأخرة مقابل البضائع المصدرة إلى إيران، والتي لم يتم تسديدها من قبل بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.وقال المصدر لوكالة "يونهاب" إن تلك الخطوة جاءت بفضل التنازل الجزئي من الولايات المتحدة الذي تم تطبيقه في مارس على أموال النفط الإيراني المجمدة. وكان من المقرر أن ينتهي الإعفاء في أواخر الشهر الماضي، ولكن تم تمديده لمدة 90 يوما.وما زالت إيران مدينة بما مجموعه 20 مليون دولار لحوالي 10 مصدرين كوريين جنوبيين.وقد تم تجميد حوالي سبعة مليارات دولار استخدمتها كوريا الجنوبية لشراء النفط الإيراني في بنكين في كوريا الجنوبية، منذ أن وضعت الولايات المتحدة البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018.كما استفادت طهران من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام لدفع متأخرات مالية للأمم المتحدة بقيمة 16.25 مليون دولار، وشراء لقاحات فيروس كورونا بقيمة 30 مليون دولار.