تسجيل 1,600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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سجلت كوريا الجنوبية 1,600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، بعد يوم من تسجيل رقم قياسي بلغ 1,615 حالة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الإصابات المسجلة طوال أمس الأربعاء رفعت عدد الحالات المتراكم إلى 173 ألفا و511 حالة.ويعد هذا اليوم التاسع على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد الحالات الجديدة حاجز الألف إصابة.واقتربت نسبة الحالات المسجلة خارج منطقة العاصمة من نسبة 30%، مما يشير إلى أن الموجة الرابعة من الوباء التي بدأت في منطقة العاصمة بدأت تمتد إلى العديد من المناطق الأخرى.ومن بين الحالات الجديدة كانت هناك 1,555 حالة محلية المصدر، من بينها 1,098 حالة في منطقة العاصمة الكبرى، حيث سجلت سيول 518 حالة ومقاطعة "كيونغ كي" 491 حالة.وتم الإبلاغ عن حالتي وفاة أخريين، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 2,050 حالة وفاة. ويبلغ معدل الوفيات في كوريا الجنوبية 1.18%.وارتفع عدد المرضى بأعراض خطيرة بمقدار 4 ليصل إلى 167 مريضا.