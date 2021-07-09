بنك كوريا المركزي يجمد سعر الفائدة عند 0.5 % للمرة التاسعة

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قامت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك كوريا المركزي اليوم بتجميد سعر الفائدة الأساسي عند 0.5 % سنويا.عَقَدت اللجنة اجتماعا عاديا لها في مقر البنك صباح اليوم بحيث قرَّرت تجميد سعر الفائدة.تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد قام في شهر مارس من العام الماضي بخفض سعر الفائدة من 1.25% إلى 0.75 % ، ثم إلى 0.5 % سنويا في شهر مايو من نفس العام وهو أدنى مستوى له في التاريخ. وبعد ذلك ظل يحافظ على نفس المستوى للمرة التاسعة على التوالي حتى الآن.من الأرجح أن يكون البنك قد اتخذ هذا القرار بعد أن وضع في الحسبان الحالة الضبابية الناتجة عن الموجة الرابعة من الوباء الذي يضرب البلاد رغم النمو السريع للاقتصادي المحلي.