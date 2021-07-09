حظر دخول الوافدين من الخارج في حالة عدم حمل شهادة بي سي آر بدءًا من اليوم

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اعتبارا من اليوم يتوجب على جميع الوافدين المحليين والأجانب الراغبين في دخول البلاد أن يتقدموا بشهادات النتائج السلبية لفحص "بي سي آر" مسبقا. وإذا لم يكن لديهم هذه الشهادة، لن يتمكنوا من ركوب الطائرات المتجهة إلى كوريا من الخارج.سبق للحكومة الكورية أن ألزمت جميع الوافدين من إندونسيا التي تشهد رواج مُتَحور "دلتا" من جائحة كورونا بدءا من يوم 4 من هذا الشهر بدخول البلاد بعد التقدم المسبق بالشهادات ذات الصلة. وبدءا من اليوم تم توسيع هذه الخطوة لتشمل جميع دول العالم.كانت الحكومة تسمح للكوريين بدخول البلاد حتى ولو لم يتقدموا بالشهادات في حالة الموافقة على العزل في المرافق لمدة 14 يوما، ولكن بدءًا من اليوم يتم حظر ركوب الطائرات المتجهة إلى البلاد دون حمل الشهادات.ومن أجل مقاومة دخول المتحورات من فيروس كورونا إلى البلاد فرضت الحكومة الكورية قيودا خاصة في إصدار تأشيرات الدخول وتسيير الرحلات الجوية على الدول الخاضعة لتعزيز الحجر الصحي.وتم إبعاد 21 دولة تشهد رواج المتحورات من كورونا بما في ذلك الهند، وإندونسيا، وباكستان، والفلبين من قائمة الدول الخاضعة لإصدار شهادات العفو عن الحجر الصحي الممنوحة لمتممي التلقيح ضد الجائحة.