احتدام الجدل في كوريا بشأن حجم إعانات الكوارث

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فيما يتعلق بحجم إعانات الكوارث التي تم إدراجها في الخطة الثانية للميزانية التكميلية، أوضح "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والإستراتيجية أنه يتمسك بدفعها إلى الذين يحصلون على الحد الأدنى من الدخل، وهم يشكلون 80 % من المواطنين، وعدم دفع الإعانات إلى جميع المواطنين.حضر هونغ إلى الاجتماع الشامل للجنة البرلمانية الخاصة لتسوية الموازنات الذي عُقِد بالأمس حيث، قال إنه إذا قرر البرلمان دَفْعَ الإعانات إلى 80% من المواطنين، فإن الحكومة ستنفذ القرار دون عوائق قدر الإمكان.تجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الحاكم كان قد قرر دفع الإعانات إلى جميع المواطنين يوم 13 من هذا الشهر ممارسًا الضغط على السلطات المالية، ولكن نائب رئيس الوزراء أوضح نيته عدم التنازل عن دفعها إلى 80 % من المواطنين فقط.كما وافق رئيس الوزراء "كيم بو غيوم" قائلا إن 20 % من الذين لن يتسلموا الإعانات سوف يَتَفَهَّمون الأمر اجتماعيا.ولكن الحزب الحاكم الذي اتخذ قرارًا بدفع الإعانات إلى جميع المواطنين ، قد مارس الضغوط على نائب رئيس الوزراء مهددا بإقالته.ويتوقع الكثيرون داخل وخارج البرلمان أن يتخلى نائب رئيس الوزراء عن رأيه في ظل إصرار الحزب الحاكم في النهاية مثلما حدث عدة مرات في السابق.