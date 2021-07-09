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اتضح أن فرقة "بي تي إس" الكورية تمثل أكثر الفنانين الذين باعوا الأسطوانات المدمجة في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من هذا العام.وطبقا لما ذكرته شركة بيلبورد الأمريكية يوم 13 من هذا الشهر، فقد باعت الفرقة الكورية 573 ألف أسطونة في أسواق الموسيقى الأمريكية خلال هذه الفترة لتصبح أكثر الفنانين في هذا المجال. وتلتها المطربة الأمريكية "تايلر سويفت" من خلال بيع 414 ألف أسطونة في نفس الفترة لتحتل المركز الثاني.وفي ترتيب بيع الألبومات الفعلية الإجمالية التي تشمل الأسطوانات المدمجة و"إل بي" و" شرائط كاسيت" احتلت المطربة الأمريكية المركز الأول بـ 746 ألف نسخة إجماليا، ثم جاءت بي تي إس في المركز الثاني بـ 573 ألف نسخة.من الملاحظ أن فرقة بي تي إس لم تصدر أي نوع جديد من الأسطوانات المدمجة خلال النصف الأول من هذا العام بعد أن أصدرت ألبوما صغيرا بعنوان "BE" في شهر نوفمبر من العام الماضي حيث صدرت أغنية "زبدة" لها بصيغة فردية رقمية أولا، بينما صدرت الأسطوانة المدمجة الفعلية التي تضم أغنية "السماح بالرقص" يوم 9 من هذا الشهر.