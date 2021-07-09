القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة يغادر كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يعود القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى كوريا الجنوبية "روبرت رابسون" إلى وطنه هذا الأسبوع، بعد انتهاء فترة عمله في الدولة المضيفة.وقد ودع "رابسون" كوريا الجنوبية على حسابه على موقع تويتر أمس الخميس، وقال إن نائب رئيس البعثة الأمريكية في السفارة "كريستوفر ديل كورسو" سيتولى منصب القائم بأعمال السفير اعتبارًا من يوم الجمعة، عندما يعود إلى واشنطن العاصمة.وقال "رابسون" إن فترة عمله التي استمرت 36 عاما والتي كانت على صلة بالعلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحمل "معنى خاصا"، وأكد أنه يشعر بالفخر لقيامه بدور في دفع العلاقات الثنائية، كما أشار إلى أن فترة عمله في منصب القائم بأعمال السفير لمدة نصف عام كانت خبرة "لا تنسى".وقد عمل "رابسون" سفيرا للولايات المتحدة بالإنابة منذ استقالة السفير الأمريكي السابق "هاري هاريس" عند تولي إدارة "جو بايدن" السلطة في يناير. ولا يزال يتعين على "بايدن" تعيين خليفة للسفير السابق".وتم مؤخرا تعيين "كورسو"، وهو دبلوماسي مخضرم عمل سابقا في منصب المدير التنفيذي لمكتب شؤون نصف الكرة الأرضية الغربي في وزارة الخارجية الأمريكية، نائبا لـ "رابسون".