رئيس الوزراء يخفف من معارضته لدفع تعويضات كورونا لجميع المواطنين

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قال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" أمس الخميس إن الحكومة ستدرس تقديم مدفوعات الإغاثة من فيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين، إذا توصلت الفصائل المتعارضة إلى توافق في الآراء حول هذه القضية.وجاءت تصريحات "كيم" خلال جلسة للأسئلة والأجوبة مع أعضاء لجنة الميزانية والحسابات البرلمانية.وتشير تلك التصريحات إلى تحول رئيس الوزراء عن موقفه السابق بأنه يجب دفع الإعانات إلى شريحة الـ 80% الأدنى دخلا.وقال رئيس الوزراء إنه إذا اتفقت الأحزاب السياسية على دفع تعويضات شاملة، فلن يكون أمام الحكومة خيار آخر سوى إعادة النظر في موقفها. لكنه أكد أنه سيجري نقاش في عملية إعادة التنظيم المحتملة لموقف السلطات المالية الرافضة لهذا الأمر، وما إذا كان الشعب يريد دفع تعويضات متساوية للجميع، أو يفضل تخصيص المزيد من الأموال للمحتاجين.وقد قرر الحزب الديمقراطي الحاكم في وقت سابق من هذا الأسبوع دفع الحكومة لتعديل الخطة لتشمل الجميع، لكن وزير المالية "هونغ نام كي" أعرب عن رفضه لهذه الخطوة، مشيرا إلى محدودية موارد الحكومة.