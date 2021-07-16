كوريا الجنوبية تتبنى قواعد التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة لاحتواء تفشي الفيروس

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قررت المناطق الواقعة خارج منطقة العاصمة الكبرى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة بسرعة، وسط المخاوف المتزايدة من الارتفاع في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقد طبقت الحكومة المستوى 2 من مخطط التباعد الاجتماعي الجديد المكون من أربعة مستويات في معظم المدن والمناطق خارج منطقة العاصمة، بدءا من الساعة 12 صباحًا أمس الخميس، وذلك بعد فترة انتقالية مدتها أسبوعين ظلت تلك المناطق خلالها تحت المستوى 1.وبعد ساعات، قالت مدينة "كيم هيه" الواقعة في مقاطعة كيونغ سانغ" الجنوبية إنها ستطبق المستوى 3 لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الجمعة. كما قررت مدينة "كانغ نيونغ" بمقاطعة "كانغ وون" تطبيق المستوى 3 أيضا إلى أجل غير مسمى، اعتبارا من السبت.وحافظت مدينتا "بوسان" و"دايجون" على المستوى 2، لكنهما قررتا تبني بعض القواعد من المستوى 3، ومن بينها حظر تجمع 5 أشخاص فأكثر.وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي اقتربت فيه نسبة الحالات المسجلة خارج منطقة العاصمة من 30%، مما يشير إلى أن الموجة الرابعة من الوباء التي بدأت في منطقة العاصمة بدأت تمتد إلى العديد من المناطق الأخرى.