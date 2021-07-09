نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور كوريا الجنوبية واليابان الأسبوع المقبل

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ذكرت مصادر أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" ستزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات حول القضايا الإقليمية والعالمية.ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فسوف تتوجه "شيرمان" أولا إلى اليابان يوم الأربعاء المقبل، قبل زيارة كوريا الجنوبية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "شيرمان" ونائب وزير الخارجية الياباني "موري تاكيو" والنائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية "تشيه جونغ كون" سيعقدون اجتماعا مشتركا في طوكيو يوم الأربعاء. وذكرت أن الأطراف الثلاثة سيناقشون التعاون بشأن التحديات المشتركة الملحة، بما فيها قضايا الأمن الإقليمي وكوريا الشمالية.وسوف يزور "تشيه" طوكيو لإجراء المحادثات الثلاثية، كما سيعقد اجتماعا ثنائيا منفصلا مع نظيره الياباني خلال تلك الزيارة.ثم ستزور "شيرمان" سيول يوم الأربعاء في زيارة تستغرق 3 أيام، وتعقد اجتماعا مع "تشيه" يوم الجمعة.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "شيرمان" ستتوجه بعد سيول إلى منغوليا، مضيفة أن الرحلة بأكملها ستستمر من 18 إلى 25 يوليو. ومن غير المؤكد ما إذا كانت رحلتها ستتضمن زيارة للصين.