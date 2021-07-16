الرئيس مون يجري محادثات هاتفية مع الزعيم الفيتنامي

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أجرى الرئيس "مون جيه إين" محادثات هاتفية أمس الخميس مع الزعيم الفيتنامي "نجوين فو ترونغ"، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.وتمثل تلك المحادثات أول مناقشات على مستوى القمة بين البلدين، منذ إعادة انتخاب زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام "ترونغ" لولايته الثالثة في يناير الماضي.ووفقا للمكتب الرئاسي في سيول، فقد اتفق الزعيمان على التعاون لتطوير "الشراكة التعاونية الاستراتيجية" بين بلديهما، حيث سيحتفلان بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية في العام المقبل.وقد أعرب "مون" عن أمله في التعاون الوثيق لزيادة حجم التجارة الثنائية إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار، بحلول عام 2023. وردا على ذلك، قال "ترونغ" إن فيتنام ستوسع الاستثمار في كوريا الجنوبية لتحقيق ذلك الهدف.وشكر الرئيس "مون" الحكومة الفيتنامية على توفير مكان للقمة الأمريكية الكورية الشمالية في عام 2019، وطالب فيتنام بالقيام بدور في استئناف الحوار مع الشمال.كما أكد "ترونغ" دعم فيتنام للحوار السلمي وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.