تسجيل 1,536 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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سجلت كوريا الجنوبية 1,536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة، ليتراجع الرقم عن حاجز 1,600 حالة بعد يومين.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن العدد المتراكم للإصابات ارتفع بذلك إلى 175 ألفا و46 حالة.وانخفض العدد اليومي بدرجة طفيفة عن اليوم السابق، كما انخفض عن حاجز 1,600 حالة للمرة الأولى منذ الثلاثاء الماضي، لكنه يظل فوق حاجز الألف حالة لليوم العاشر على التوالي.ومن بين الحالات الجديدة كان هناك 1,476 حالة محلية المصدر، و60 حالة وافدة من خارج البلاد.وبحسب المنطقة، شكلت منطقة العاصمة الكبرى 75% من الإصابات المحلية، حيث تم تسجيل 564 حالة في سيول، و448 حالة في مقاطعة "كيونغ كي". وتم تسجيل 25% من الحالات المحلية في المناطق الأخرى من البلاد، لتتجاوز نسبتها 20% لليوم الثامن على التوالي.وتم تسجيل حالة وفاة أخرى، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 2,051 حالة وفاة. وبذلك بلغ معدل الوفيات بسبب المرض 1.17%.وارتفع عدد المصابين بأعراض خطيرة بمقدار 4 مرضى إلى 171 مريضًا.