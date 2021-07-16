شركة نتفلكس تستأنف حكم المحكمة في قضية رسوم استخدام شبكات الإنترنت

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قالت شركة "نتفلكس" العملاقة لبث الفيديو أمس الخميس إنها قررت استئناف الحكم القضائي الصادر لصالح شركة "إس كيه برودباند" المزودة لخدمات الإنترنت، في نزاعهما حول رسوم استخدام الشبكة.وقد قضت محكمة منطقة سيول المركزية الشهر الماضي بأنه يجب على "نتفلكس" أن تسدد رسوم استخدام الشبكة لشركة "إس كيه برودباند".وقالت "نتفلكس" إن الفصل بين دور الشركات المقدمة للمحتوى والشركات المقدمة لخدمات الإنترنت هو أساس التعاون بين الجانبين، ووصفت حكم المحكمة بأنه يمنع الفصل بين هذين الدورين، مما يعرض النظام البيئي للإنترنت وحيادية الشبكة للخطر.كما ادعت الشركة أيضا أن المحكمة لم تنجح في تحديد الأسس القانونية لحكمها بإلزام "نتفلكس" بدفع الرسوم.وقد رفعت الوحدة المحلية لشركة "نتفلكس" دعوى قضائية ضد شركة "إس كيه برودباند"، مدعية أنها ليست ملزمة بدفع رسوم استخدام المشتركين في خدمتها لشبكة الشركة الكورية الجنوبية.